Saquarema realiza terceira edição de evento gospel Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/09/2022 15:56

A terceira edição do Saquarema Gospel, realizada nos dias 19, 20 e 21 de setembro, foi um sucesso. O festival contou com as apresentações de Anderson Freire, da dupla André e Felipe e de Rose Nascimento, como as atrações principais para cada uma das três noites do evento. A área destinada ao show, montada na Praça da Bíblia, no bairro Condado, recém-construída e entregue pela Prefeitura à população da cidade, ficou lotada.

Nos três dias do evento, antes dos cantores subirem ao palco, diversos grupos e ministérios de louvor de igrejas do município fizeram apresentações com hinos e cânticos. Entre os louvores, pastores também tiveram oportunidade para falar ao público que estava presente no local.O cantor Anderson Freire é hoje um dos maiores nomes da música gospel nacional. Com 12 anos de carreira solo e um dos compositores mais requisitados do segmento, possui repertório com vários hits que ultrapassaram fronteiras, por seu jeito diferenciado de compor. O artista, que conquistou seu segundo Grammy Latino com o EP “Seguir Teu Coração” e começou 2022 com o lançamento da motivacional “Você Nasceu Pra dar Certo”, afirmou durante o show: “Deus está presente neste local, fazendo milagres e operando maravilhas no meio do povo saquaremense.”Com diversos prêmios no decorrer da carreira, a dupla André e Felipe foi eleita, por três vezes, a melhor dupla do ano, tendo a canção “Adore” como a música chiclete de 2016. Além disso, conquistaram 4 CDs de Ouro com os álbuns “Acelera e Pisa”, “Hora de Vencer”, “Chuva de Poder” e o sucesso “Paz e Amor”. Estas duas últimas também figuram como ganhadoras de CDs de Platina. Contando as exibições do Vevo e Youtube, a dupla possui mais de 100 milhões de visualizações. “Estar em Saquarema, louvando a Deus com esse povo, é algo marcante”, comemorou a dupla.Aos 32 anos de ministério, Rose Nascimento já conquistou vários discos de ouro e de platina. Em seu currículo estão registradas várias viagens internacionais para shows e ministrações nos Estados Unidos e Europa. Também consta de seu trabalho, além de CDs, fitas de vídeo e DVDs, todos elaborados com primor e sob a supervisão da cantora para que seja feito o melhor para a obra do Senhor. “É muito bom ver a Prefeitura realizando shows deste tipo. Que a população e os governantes de Saquarema sejam abençoados a cada dia mais”, desejou a cantora.“Retornamos com o Saquarema gospel após dois anos de pandemia. Ter grandes nomes da música cristã brasileira aqui em nossa cidade dá um peso maior ao evento, que já é aguardado por boa parte da nossa população”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.“É uma alegria ver tantas pessoas reunidas para louvar a Deus nesse espaço que inauguramos há pouco tempo. Um evento grandioso como o Saquarema Gospel, na Praça da Bíblia, marca a história da nossa cidade”, completou a prefeita Manoela Peres.O Saquarema Gospel foi realizado pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.