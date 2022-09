Cidade de Saquarema terá Dia D de vacinação antirrábica neste sábado (24) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Cidade de Saquarema terá Dia D de vacinação antirrábica neste sábado (24)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/09/2022 12:01

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Defesa Civil, realizará neste sábado (24), o primeiro Dia D da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica 2022. Dez postos de vacinação estarão abertos, das 9 às 16 horas, para a imunização de cães e gatos.

A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Fêmeas grávidas ou no cio não serão vacinadas (o estresse temporário da vacinação pode ocasionar aborto). Animais prostrados, com diarreia, com infestação de carrapatos ou pulgas ou bichos que estejam tomando antibióticos também não poderão receber o imunizante.

A raiva é uma doença incurável e fatal em 100% dos casos, que pode acometer qualquer animal mamífero, incluindo o ser humano. A vacina é a única prevenção para essa enfermidade, portanto, para evitar esse problema, não deixe de vacinar o seu pet.

Como vacinar

Para receber o imunizante, os animais devem ser levados por pessoas maiores de 18 anos. Animais conduzidos por crianças não serão vacinados pelas equipes de saúde. Além disso, é obrigatório que os cachorros estejam com focinheiras e coleiras e os gatos sejam transportados em bolsas pet. Em caso de fuga, a Secretaria Municipal de Saúde não se responsabiliza por animais que não estiverem de acordo com as instruções.

Desde o início da campanha, em 16 de agosto, 5.292 pets foram imunizados na cidade. A meta é superar a marca de 20 mil animais vacinados. São os seguintes postos de vacinação antirrábica que estarão abertos neste sábado do Dia D: ESF Bicuíba, ESF Vilatur, ESF Barreira, ESF Rio Seco, ESF Rio Mole, ESF Mombaça, ESF Barra Nova, ESF Rio d'Areia, ESF Bonsucesso e ESF Água Branca.