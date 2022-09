Teatro Mário Lago em Saquarema recebe dois eventos neste final de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago em Saquarema recebe dois eventos neste final de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/09/2022 10:44

O Teatro Municipal Mário Lago, da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, receberá neste final de semana dois eventos com classificação etária livre. No sábado (24), às 19h, acontecerá a Salada Cultural, que conta com a participação do Canto do Corpo e Arte Academia, Espaço Arte e Dança, Daumas Academia Escola de Dança, Os Raio Negro e Grupo Corpo Tátil, e reúne esquetes de teatro e dança com o objetivo de ampliar e disseminar a cultura na cidade.

A direção artística é de Marlíria Flávia e a duração do espetáculo é de 60 minutos. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e pelo PIX 21 98500-8739 (Marluce Fabíola), por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada). A classificação etária é Livre.

Em comemoração aos seus 85 anos de existência, neste domingo (25), às 19h30, será a vez do Concerto Extraordinário da Banda Santa Helena. A Sociedade Musical Santa Helena foi fundada em 07 de setembro de 1937. Desde então, vem prestando serviços à cidade de Cabo Frio, contribuindo para seu crescimento social e cultural. A Banda realizará um concerto, no qual serão interpretadas obras de compositores nacionais e internacionais. O Repertório é escolhido para satisfazer ao público mais exigente, contendo música clássica, trilhas de filmes, música popular brasileira e os melhores dobrados. A Banda da Sociedade Musical Santa Helena, regida pelo Maestro Francisco Javier Silguero Gorriti, está em período de transformação e renovação, e visa se consolidar como uma das melhores Bandas Sinfônicas do Estado do Rio de Janeiro.

A banda conta com aproximadamente 30 músicos e o concerto tem duração de 75 minutos. A regência é do Maestro Francisco J. Silguero Gorriti e os Ingressos, à venda na bilheteria do teatro, custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada). A classificação etária é livre.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema, no Centro.