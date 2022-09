Aulas do curso preparatório serão realizadas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/09/2022 19:02

A Prefeitura de Saquarema está oferecendo à população mais um curso preparatório, desta vez voltado para o Concurso do INSS. As aulas serão realizadas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, e o curso ofertará as disciplinas de Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico.

O curso e o concurso

As inscrições para o curso preparatório para o Concurso do INSS estarão abertas na próxima segunda-feira (19), das 13h às 19h horas, na secretaria do Centro de Capacitação. Serão disponibilizadas 50 vagas para os primeiros inscritos que deverão ter em mãos 1 foto 3x4 e o original e cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante de Conclusão do Ensino Médio. As aulas terão início no dia 22 de setembro, exclusivamente no turno da noite, às quintas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h20. O Centro de Capacitação Profissional fica na Rua Tiá Mello, 25, no bairro São Geraldo.

De acordo com o Edital divulgado, o Concurso do INSS será para o cargo de Técnico do Seguro Social, com vencimento no valor de R$ 5.905,79. As inscrições para o concurso deverão ser realizadas entre os dias 16 de setembro e 03 de outubro. As provas serão aplicadas em 27 de novembro e a banca organizadora do certame é a Cebraspe.