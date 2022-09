Prefeitura de Saquarema leva a saúde pública até as escolas da rede municipal - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/09/2022 13:27

A parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e Educação de Saquarema está viabilizando visitas das equipes de Promoção da Saúde às escolas da Rede Municipal para falar sobre temas como infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e métodos contraceptivos, além de bullying, arboviroses e saúde bucal, entre outros, abordados de acordo com a demanda de cada unidade escolar. As palestras vêm sendo realizadas com os alunos, pais e responsáveis.

Na última quarta-feira (14), o encontro ocorreu na Escola Municipalizada Beatriz Amaral, no Rio d’Areia. Na ocasião, as equipes de Promoção da Saúde conversaram com pais e responsáveis sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis, as ISTs, anticoncepcionais fornecidos gratuitamente pelo SUS, além dos procedimentos de vasectomia e laqueadura. No dia seguinte, alunos do sexto ano da Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo, no bairro Madressilva, participaram de uma palestra sobre Educação Sexual. Diversas dúvidas dos estudantes foram sanadas de forma lúdica e objetiva, fazendo com que eles tivessem a oportunidade de saber mais sobre sexualidade, ISTs e a importância do uso dos preservativos.

“O trabalho desenvolvido pelas equipes de Promoção da Saúde possui uma importância enorme. Indo às escolas, os profissionais disseminam a boa informação aos alunos e aos seus pais. É a forma que temos de combater mitos, a desinformação, e levar a saúde pública para mais perto do cidadão”, explicou a subsecretária de saúde de Saquarema, Ana Paula Duarte.

Para solicitar a realização de palestras das equipes da Promoção da Saúde, as escolas da rede municipal de Saquarema devem fazer contato com a Secretaria Municipal de Saúde, informando a que público se destina a palestra e quais os temas selecionados para abordagem.