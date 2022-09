3ª edição do - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/09/2022 19:21

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, realizará mais uma edição do ‘Saquarema Gospel’. Neste ano, três grandes shows prometem agitar a Praça da Bíblia, no bairro Condado de Bacaxá: o primeiro, na segunda-feira (19), com o cantor Anderson Freire. Já na terça-feira (20), a dupla André e Felipe cantam seus maiores sucessos. Fechando o evento, Rose Nascimento subirá ao palco na quarta-feira (21). Todos os shows acontecem a partir das 19h30.

Buscando valorizar ainda mais os músicos locais, todos os dias de show do Saquarema Gospel serão abertos por grupos e ministérios das igrejas evangélicas do município, que se apresentarão ministrando louvores e orações.O palco para os shows onde acontecerá a programação do Saquarema Gospel será montado na Praça da Bíblia, no Condado de Bacaxá. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre para todas as idades.O cantor Anderson Freire é hoje, sem dúvidas, um dos maiores nomes da música gospel nacional. Com 12 anos de carreira solo e um dos compositores mais requisitados do segmento, possui repertório com vários hits que ultrapassaram fronteiras, por seu jeito diferenciado de compor. O artista, que conquistou seu segundo Grammy Latino, com o EP Seguir Teu Coração, começou 2022 com a motivacional “Você Nasceu Pra dar Certo”, depois liberou “Confiar em Deus” em todos os apps, e o tão esperado collab com Midian Lima, “Aguente, Guerreiro”.Com diversos prêmios no decorrer da carreira, a dupla André e Felipe foi eleita, por três vezes, a melhor dupla do ano, tendo a canção Adore como a música chiclete de 2016. Além disso, conquistaram 4 CDs de Ouro com os álbuns Acelera e Pisa, Hora de Vencer, Chuva de Poder e o sucesso Paz e Amor. Estas duas últimas também figuram como ganhadoras de CDs de Platina. O CD Chuva de Poder ultrapassou a venda de 200 mil cópias em uma época em que a venda dessa mídia se tornou cada vez mais difícil devido à transição para as plataformas digitais. Contando as exibições do Vevo e Youtube, a dupla possui mais de 100 milhões de visualizações.Com 32 anos de ministério, Rose Nascimento conquistou vários discos de ouro e de platina. Em seu currículo estão registradas várias viagens internacionais para shows e ministrações nos Estados Unidos e Europa. Também consta de seu trabalho, além de CDs, fitas de vídeo e DVDs, todos elaborados com primor e sob a supervisão da cantora para que seja feito o melhor para a obra do Senhor.Mulher de Deus, bem sucedida, feliz, cercada de apoio e do amor de seu esposo, o Pastor João Azeredo, e realizada como mãe, vê em seus filhos, Max Nascimento, Lucas Nascimento e John Nascimento, o cumprimento da palavra de Deus: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor!" Seus filhos reforçam seu ministério.