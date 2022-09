Prefeitura de Saquarema realiza bate-papo sobre dislexia - Reprodução

Publicado 19/09/2022 19:25

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará na quarta-feira (21), mais um evento de Formação Continuada. Aberto ao público, o terceiro encontro do ciclo consiste em um bate-papo sobre assunto de extrema relevância para a sociedade. Desta vez, o tema a ser abordado é a dislexia.

Quem conduzirá o bate-papo é Claudia Rabello de Castro, pessoa com dislexia, psicóloga educacional do Centro de Apoio à Inclusão Escolar (CAIE) de Saquarema, pós-doutora em Educação na Relação entre Afetividade e Aprendizagem.

O evento acontecerá a partir das 13h30, no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, que fica na Rua Domingos de Aguiar Cardoso, s/nº, no bairro Porto da Roça. Ao término do evento, todos os presentes receberão certificado de participação.

Ciclo de Formação já abordou outros temas

Iniciado em 10 de maio, o Ciclo de Formação teve como tema inicial a distrofia muscular. A palestra foi ministrada por Clara Migowski, pós-graduada em planejamento e gestão para Instituições de Apoio a Pacientes com Doenças Raras pela FIA. Além disso, ela é vice-presidente da Federação Latino-Americana de Distrofia Muscular, membro do Conselho Deliberativo da Aliança Distrofia Brasil, Presidente da Associação Carioca de Distrofia Muscular e Coordenadora da Aliança Rara Rio.

O segundo encontro foi realizado no dia 12 de junho e teve como tema o autismo. A professora Flavia Lomba, que é uma pessoa autista e possui bacharelado e licenciatura em história e mestrado em educação, foi a palestrante. Flavia é professora concursada nos municípios de Araruama e Saquarema e leciona em um curso sobre Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA), no Centro de Apoio à Inclusão Escolar (CAIE), de Saquarema.