Saquarema ganhou mais uma casa creche nesta segunda-feiraDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/09/2022 15:52

A Prefeitura de Saquarema inaugurou mais uma casa creche, desta vez no bairro Alvorada, ampliando a oferta de vagas para a educação infantil na cidade. Totalmente equipada e dotada de ambiente seguro e acolhedor, a nova Casa Creche Ygor Ferreira levará mais conforto e oportunidades de educação para as crianças da localidade. A inauguração aconteceu nesta segunda-feira (19) e a creche fica na Rua Luiza Antônia Soares, lote 08, nº 19. A prefeitura convidou a população, pelas redes sociais, para a entrega da unidade que foi celebrada pelos moradores presentes.

Com capacidade para atender de 30 a 60 alunos de Creche II, III e IV (crianças de 1 a 3 anos), em turnos parcial ou integral, a nova casa creche possui três salas de aula, secretaria, dois banheiros infantis, banheiro de adulto, sala de leitura, refeitório e cozinha, além de área de lazer e recreação.“É gratificante poder inaugurar mais uma casa creche, porque quando assumi a administração do município, tínhamos muitas crianças sem acesso à creche. Desde o início do ano, já ofertamos cerca de seiscentas novas vagas dessa modalidade, em dez unidades criadas e duas ampliadas, além da abertura de novas turmas em outras creches e escolas”, comemorou a prefeita Manoela Peres.O projeto “Casa Creche”, posto em prática pela Prefeitura de Saquarema por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, aproveita espaços que já estão construídos (casas e escolas), mas que estão sem uso para o município. O espaço é adequado para o funcionamento como casa creche, que em tempo reduzido pode ser entregue à população. O processo é mais rápido do que a construção integral de uma nova unidade. Desde o início da execução do projeto, em janeiro de 2019, dezesseis unidades dessa modalidade foram criadas no município.Nas próximas semanas, a Secretaria de Educação prevê a inauguração da Casa Creche Ercy Gomes de Oliveira, a ser entregue aos moradores do bairro da Mombaça.