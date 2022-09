Prefeitura de Saquarema convida população para audiência pública de lançamento do plano de mobilidade urbana da cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema convida população para audiência pública de lançamento do plano de mobilidade urbana da cidadeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/09/2022 13:41

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Consórcio Quanta/Tetris/Flex, está convidando a população para participar da audiência pública de lançamento do plano de mobilidade urbana da cidade. O objetivo do encontro é unir sociedade civil, empresas, iniciativas sociais e órgãos públicos para juntos pensarem no tema.

A audiência será realizada no dia 6 de outubro, às 18h, no Plenário da Câmara Municipal, e a audiência tem como objetivo a apresentação dos Planos de Trabalho, Comunicação e Pesquisa, além da confirmação dos candidatos que vão compor a Equipe de Acompanhamento do PlanMob. A audiência também será transmitida pelo canal da Câmara de Vereadores, no YouTube.

Equipe de acompanhamento

No intuito de atender as premissas da Lei 12.587/2012, que prevê a participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, será formada uma Equipe de Acompanhamento para participar da elaboração do Plano de Mobilidade.

Essa Equipe terá o papel de acompanhar o processo de elaboração do Plano junto à Equipe Técnica, representando a população de Saquarema, contribuindo na divulgação das atividades e no engajamento da sociedade, além de sugerir conteúdo para os relatórios.

O chamamento para composição da Equipe de Acompanhamento do Plano é baseado no critério de representatividade de grupos de usuários, de acordo com o maior conhecimento prático da cidade, vivência e dependência dos temas enquadrados em cada eixo temático do Plano de Mobilidade: Estrutura urbana, Sistema viário, Pedestres e calçadas, Ciclistas e ciclovias, Transporte Público, Logística Urbana, Gestão institucional e Educação para o trânsito.

Serão levadas em consideração informações de identificação individual, questões relacionadas ao conhecimento da cidade pelos sete eixos temáticos do Plano de Mobilidade, conhecimento territorial por bairro e marcadores de representatividade (gênero, idade, deficiência, entre outros).

A equipe será composta por 56 membros e para se candidatar a uma vaga, os interessados devem preencher o formulário disponível neste link , que estará disponível até o dia anterior ao da audiência. A Câmara Municipal de Saquarema fica situada na Rua Coronel Madureira, 77 – Centro.

“É muito importante que a população participe da Audiência Pública. É o momento que teremos para apresentar os projetos de trabalho, objetivos e metas do Plano de Mobilidade. Somente com a participação popular poderemos construir um Plano voltado para o cidadão e para o crescimento ordenado da nossa cidade”, informou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Paula Azem.