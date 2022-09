MPRJ apreende 12 máquinas de jogos de azar em Saquarema - Divulgação/MPRJ

MPRJ apreende 12 máquinas de jogos de azar em SaquaremaDivulgação/MPRJ

Publicado 21/09/2022 14:15

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Saquarema, com auxílio do Grupo de Apoio aos Promotores (GAP-CSI/MPRJ), realizou na terça-feira (13) uma operação que resultou na apreensão de 12 máquinas de jogos de azar, em três bares distintos na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Os agentes do GAP/MPRJ foram aos locais após a promotoria receber denúncia relatando a existência de máquinas caça níqueis nos locais.



Os proprietários dos bares foram conduzidos para a 124ª DP (Saquarema).