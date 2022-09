Moradores de Saquarema terão curso intensivo gratuito para o concurso da aeronáutica - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/09/2022 16:21

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai abrir vagas para um novo curso intensivo gratuito. O Preparatório para o oncurso da aeronáutica, voltado exclusivamente para quem já está inscrito no concurso de seleção da Força Aérea, terá aulas presenciais com turmas nos turnos da tarde e noite, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França.

As inscrições

Serão oferecidas 100 vagas para os primeiros inscritos. As inscrições estarão abertas desta segunda-feira (26) até a próxima sexta-feira (30), das 13h30 às 19h30, na secretaria do Centro de Capacitação Profissional, que fica na Rua Tiá Mello, 25, em São Geraldo. As aulas começarão no dia 3 de outubro.

Para participar do curso, os interessados, de ambos os sexos, deverão, no ato da inscrição, apresentar original e cópia do documento de Identidade, CPF e dos comprovantes de residência, escolaridade e de inscrição para o Concurso da Aeronáutica. Além disso, os candidatos deverão atender aos seguintes pré-requisitos: ter de 17 a 24 anos (completados até 31 de dezembro de 2023), , com Ensino Médio completo ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio.

Mais informações sobre o curso Preparatório para o Concurso da Aeronáutica, podem ser obtidas pelo telefone (22) 93300-5250 ou pelo e-mail cursopreparatoriocpems2019@gmail.com.