Teatro Mário Lago, em Saquarema, terá apresentação do ballet e coral da cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/09/2022 18:33

O Teatro Mário Lago, em Saquarema, receberá na próxima quarta-feira (28) mais um espetáculo da série intitulada “Encontros”.

“O melhor do Encanta encontra as meninas do Ballet Municipal de Saquarema”, realizado pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, reunirá no mesmo palco as meninas do novo Ballet Municipal de Saquarema e os membros do Coral Encanta Saquarema. O evento também contará com a participação ilustre dos violinistas David Estevam e Rhayane de Bragança, além do saxofonista Eduardo Silva, que serão regidos pela maestrina Marylane Pinheiro.

O espetáculo, que tem classificação etária livre, terá início às 19h30 e o ingresso será trocado por 1kg de alimento não perecível (arroz, feijão ou leite em pó). Parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social possibilitará a distribuição de todos os alimentos arrecadados para famílias saquaremenses em situação de vulnerabilidade social.

O Teatro Municipal Mário Lago fica localizado na Avenida Cel. Madureira, nº 77, no térreo do prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.