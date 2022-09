Saquarema participa de uma das maiores feiras de turismo da América Latina - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/09/2022 18:54

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, participou da 49ª edição da ABAV Expo & Collab, uma das mais importantes feiras de turismo da América Latina, entre os dias 21 a 23 de setembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, Pernambuco.

Saquarema esteve presente no estande do Rio de Janeiro, de 90m². Além das belezas da cidade maravilhosa, o espaço contou com a participação de outros municípios e instituições ligadas ao trade, apresentando o potencial turístico do estado e um telão mostrando os encantos das 12 regiões turísticas do Rio de Janeiro. Participaram da feira expositores nacionais e internacionais de viagens, operadores de turismo, de bebidas, eventos, turismo cultural, entre outros.

“Nosso objetivo é fortalecer a marca Saquarema para a retomada do turismo e levar o nome da cidade cada vez mais longe. Participar de uma feira dessa magnitude é de extrema importância, visto que trocarmos experiências com outros profissionais do setor e firmamos diversas parcerias”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

Nomes importantes do setor turístico passaram pelo estande para conhecer as belezas de Saquarema: Sávio Neves, secretário de estado de Turismo do Rio de Janeiro; Nilo Sérgio Félix, presidente do Conselho Estadual Turismo do Rio de Janeiro; Pablo Kling, diretor de Marketing da TurisRio; e Carlos Brito, ministro do Turismo, visitaram o local no primeiro dia de feira.

“Nesta edição da feira, além da servidora Daniele Mazzeo, nossa Diretora de Turismo, trouxemos a Drieli Ronfini, que é a Coordenadora da disciplina de Estudos Turísticos, da Secretaria Municipal de Educação. Esta matéria está na grade curricular dos alunos do 6º ao 9º ano e é fruto de um projeto da Prefeitura, que busca fortalecer cada vez mais o turismo em nossa cidade”, completou Castro.

Esta edição da ABAV Expo ocupou 1,5 m² e é maior do que a última edição do evento em São Paulo, realizada em 2019. Foram 1,5 mil marcas expondo, 27 estados brasileiros participaram, sendo que 21 com estandes próprios e seis na área do Ministério do Turismo. E ainda sete companhias aéreas, 38 operadoras, 58 expositores novos ou que não participam da feira há mais de quatro anos e 11 destinos internacionais.