Programa Conexão do Futuro oferece quase 6 mil vagas em cursos extracurriculares para estudantes de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/09/2022 19:52

As inscrições para o programa Conexão do Futuro estarão abertas a partir desta quarta-feira (28). O projeto foi criado pela Prefeitura de Saquarema e oferecerá 5,9 mil vagas para diversas disciplinas extracurriculares, como cursos de idiomas, aulas de karatê, ballet, entre outros.

Conexão do Futuro

Voltado para alunos do Ensino Fundamental II da Rede Municipal de Ensino, o programa idealizado pela Secretaria Municipal de Educação visa o engajamento dos estudantes para que desenvolvam novas competências, além da articulação de diversas experiências educativas que os alunos possam vivenciar dentro e fora do contexto escolar.

Realizados no contraturno escolar, com o objetivo de ampliar o tempo de ensino por meio de atividades voltadas para conhecimentos tecnológicos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural –, os cursos incluirão aulas de robótica, linguagem de programação, idiomas, danças e esportes de chão, tudo na modalidade presencial. As aulas serão realizadas em quatro polos localizados em unidades escolares nos Distritos de Saquarema, Bacaxá, Sampaio Correia e no bairro Jaconé.

Podem participar alunos que estejam matriculados no Ensino Fundamental II em qualquer unidade escolar da Rede Pública Municipal de Ensino. As inscrições devem ser feitas pelo responsável, na secretaria da escola na qual o aluno estiver matriculado, de 28 de setembro a 5 de outubro, das 8h às 17h. É necessário apresentar certidão de nascimento do aluno, RG e CPF do responsável, RG dos irmãos residentes na mesma casa e comprovante de residência em Saquarema.