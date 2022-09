Inscrições para a formação da Equipe de Acompanhamento do Plano de Mobilidade Urbana e Saquarema estão abertas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/09/2022 11:47

As inscrições para a formação da equipe de acompanhamento que participará da elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Saquarema estão abertas. Essa equipe terá o papel de acompanhar o processo de elaboração do plano junto à Equipe Técnica, representando a população de Saquarema e contribuindo na divulgação das atividades e no engajamento da sociedade, além de sugerir conteúdo para os relatórios. A medida tem por objetivo atender as premissas da Lei 12.587/2012, que prevê a participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana.