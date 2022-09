Teatro Mário Lago, de Saquarema, recebe espetáculo inspirado em Machado de Assis e João do Rio - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

O Teatro Municipal Mário Lago, da cidade de Saquarema, recebe, nesta sexta-feira (30), às 20h, o espetáculo “Notas Literárias”, contemplado no edital Saquarema Musical, lançado pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura.

Constituído por músicas autorais de Ricardo Vandré e Rogerio Falcão, inspiradas nos contos "Lição de Botânica" e "O Bote de Rapé", de Machado de Assis, e "O Homem da Cabeça de Papelão", de João do Rio, “Notas Literárias” aborda, com muito bom humor, os costumes dos séculos XVIII e XIX, retratados nos textos desses dois escritores e ainda presentes em pleno século XXI. Além de voz e violão, o musical é constituído por locuções radiofônicas e declamações de trechos dos contos.

A duração do espetáculo é de 90 min, a classificação etária é livre e o ingresso será trocado por 1kg de alimento não perecível (arroz, feijão ou leite em pó). A ação é fruto de parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que possibilita a distribuição dos alimentos arrecadados para famílias saquaremenses em situação de vulnerabilidade social.

O Teatro Mário Lago tem 160 lugares e fica na Avenida Cel. Madureira, 77, no térreo do prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.