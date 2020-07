Prefeito de Silva Jardim recebe homenagem da Associação de Agricultores de Cambucaes

Silva Jardim - Na manhã de hoje 25/07, a Associação de Agricultores de Cambucaes, fizeram uma homenagem ao prefeito de Silva Jardim Jaime Figueiredo. Os agricultores familiares de Silva Jardim, tem recebido apoio para o preparo de terra com equipamentos da prefeitura municipal; o que tem ajudado na produção e diretamente na economia local. Compareceram a homenagem moradores locais e autoridades do Executivo e Legislativo.

O Presidente da Associação Aluízio Schumaker falou sobre a importância da identidade da comunidade, e que há muito tempo a localidade não tinha referência, "...era sempre antes do ferro velho ou depois da CEDAE velha!"(sic); que um dos seus sonhos era dar identidade a entrada da localidade. Afirmou que está a dois anos na presidência da Associação, e tem muita coisa pra fazer, mas estas placas dão identidade a localidade. Agradeceu a todos e ao Prefeito Jaime Figueiredo, que sempre esteve apoiando a localidade.

Com a palavra, Jaime Figueiredo, ressaltou da importância de todos os produtores do município, citando outras localidades, e enfatizou sobre a identidade da localidade. Disse ainda que espera o município produzindo muito mais, e que isto vai acontecer com a participação do gestor, ainda que o tema seja fique em casa (referência a covid19) gosta de participar, e, "... a casa do gestor é o município." (sic). Que está a oito meses no governo, mas estará sempre buscando recursos enquanto prefeito.

Ainda ressaltou que em 2021, a prefeitura poderá fazer a compra de 50% dos produtos do município para Educação, que antes era 30%, mas não compravam o limite da margem; e ainda abrindo mais 50% para a Saúde, um avanço para agricultura familiar. E que deixará a proposta para o próximo gestor para aderir 100% da produção municipal.

Falou também do quantitativo maior de maquinário, a prefeitura está disponibilizando para todas as localidades que são: tratores, retroescavadeiras, inclusive uma nova. E a mensagem é para todos os produtores do município, que podem contar com o apoio para alavancar a agricultura, turismo, estamos aqui para servir a população.

Dados apontam que 70% da produção de alimentos são produzidos por pequenos agricultores no Brasil. A agricultura familiar, além de produzir alimento para seu sustento, também tem escoamento de venda, que trás consigo a geração de renda.

As práticas de plantio não contém combatentes agrícolas, o que torna os produtos superiores aos grandes produtores. Os produtos atende às escolas do município com insumos orgânicos, e também tem escoamento fora do município.

Foram homenageados(as):Prefeito Jaime Figueiredo, Guilherme Moura (Meio Ambiente), Carlos Alberto fagundes (Serviços públicos e Manutenção) Silvio Ramiro (Agricultura Abastecimento e Pesca), senhora Maria Inês, agricultor senhor Fortunato, agricultor Eno que recebeu a homenagem da mãos do prefeito Jaime Figueredo.

O presidente da Associação terminou com um discurso agradecendo a todos, e que está com o sonho realizado.



Representando o legislativo, o vereador Uebster (Binho), agradeceu o prefeito e explicou o quanto é importante o que está acontecendo em Cambucaes; elogiou o presidente da Associação de Agricultores de Cambucaes sobre a placa de referência e identidade da localidade.

O Prefeito Jaime Figueiredo terminou o evento com agradecimentos a todos presentes, e aqueles que estão de forma direta e indiretamente ajudando ao município dar certo. Ficou emocionado por saber que ele homenageou o agricultor senhor Eno, que conhece a quase 40 anos, e que foi um aprendizado, cresceu junto com o filho dele; para ele foi uma honra e uma surpresa.