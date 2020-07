Prefeitura de Silva Jardim publica novos dados sobre a COVID19

Silva Jardim- A prefeitura de Silva Jardim hoje 29/07, publicou um "infográfico", (gráfico de informações) sobre a COVID19. Neste infográfico, aparecem dados de (06) municípios onde as informações foram tiradas dos sites oficiais dos governos municipais citados.

São eles: Araruama, Casimiro de Abreu, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá.

No comparativo, percebe-se que o município de Silva Jardim, aparece com um numero menor de óbitos; também com um grande números de curados. A Secretaria de Saúde e Promoção Social, informa que é provável que os números aumentem, devido as ações que o município tem adotado com o Núcleo de Síndrome Gripal, descobrindo assintomáticos ou pessoas com início de sintomas da doença. A Secretaria de Saúde e Promoção Social pede a colaboração de todos com uso de máscaras e uso do álcool 70%.

No infográfico, existe uma discrepância; na informação do município de Araruama, aparece um número maior de recuperados e menor de confirmados. Visitamos o site oficial do município de Araruama, e realmente está como no infográfico.

Tentamos contato com a comunicação do município de Araruama para tirarmos a dúvida; porém o telefone (22) 2665-2121 Ramal: 213 encontrava-se sempre ocupado.