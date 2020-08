Silva jardim- O Prefeito de Silva Jardim, Jaime Figueiredo, nomeou o 1º Sargento da Polícia Militar e Advogado, Marcelo Herdy Belmont, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Ordem Pública, em sua administração. O Policial Militar é lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), e foi cedido ao município de Silva Jardim para uma maior integração entre as forças de segurança estadual (Polícia Militar e Polícia Civil).



O novo secretário afirmou que um dos objetivos principais é fazer com que sejam cumpridos os decretos municipais em virtude da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), além de fiscalizar e coibir possíveis atividades que possuam aglomerações de pessoas, desrespeitando os decretos em vigor.



Outro problema frequente na cidade, são as motocicletas que trafegam em alta velocidade efetuando manobras irregulares e com a descarga barulhenta. A descarga barulhenta é uma infração de trânsito prevista no artigo 230 do Código Brasileiro de Transito (CTB).



De acordo com Belmont, será feita uma fiscalização para coibir tal prática, em razão da perturbação do sossego alheio e da poluição sonora. Segundo o novo secretário, realizar manobra irregular (empinar moto), tal ato é caracterizado como Crime de Trânsito, conforme o artigo 308 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), e caso sejam flagrados, os infratores serão conduzidos para a Delegacia Policial.