Inauguração da revitalização do Parque Ambiental Gruta Santa Edwirges e quadra do Rial com homenagem a Nego do Rial

Silva Jardim- Foram inauguradas hoje 14/08, as obras de revitalização do Parque Ambiental Santa Edwirges no bairro Reginópolis, e a quadra da Praça do Rial localizado no bairro Santo Expedito. A Presidente da Câmara Municipal Marcilene Xavier, elogiou dizendo que a revitalização do Parque está de parabéns "...agora temos lugar para trazer netos, filhos, e é um local bonito, e nós precisávamos de um lugar assim, aconchegante.(sic)

O prefeito Jaime Figueiredo falou da importância do parque, e que estava abandonado a muito tempo mas que hoje é uma satisfação ver a revitalização "... hoje é um orgulho muito grande, aqui devolvendo a nossa população esta praça, esta gruta, este parque."(sic). Afirmou que muitas coisas ainda vão melhorar ali no local.

Na inauguração da revitalização da quadra do Rial, com a homenagem ao Wender Santos da Silva, morador do bairro que faleceu após um acidente de moto aos 28 anos de idade; mais conhecido como Nego do Rial, foi jogador de futebol profissional, chegou a jogar fora do Brasil em um time do Kuwait. Tinha projetos de futebol ajudando crianças no bairro, e também fazia festas no dia das crianças.

A Presidente da Câmara, Marcilene Xavier, cumprimentou todos que estavam presentes, e falou que Wender deixou seu legado, que a câmara aprovou a lei para que a quadra levasse o nome dele com ânimo, pois sabia do seu trabalho.

O prefeito Jaime Figueiredo, emocionado, começou cumprimentando todos que estavam presentes, e agradecendo toda a equipe que se empenhou para poder fazer a homenagem. Disse que faz dele as palavras de Marcilene que colocou muito bem no momento. E falou em um abraço especial para (Mara e Mero) parentes do Wender.

Logo após foi retirado a cobertura da placa de homenagem ao Nego do Rial, e convidado a falar o pai do Wender, mais conhecido como Mero. Emocionado, falou do filho que sempre se preocupava com o próximo, e realizava as festas para as crianças, e relatou sobre a pré candidatura a vereador do filho, que queria fazer algo mais, e era apaixonado pelo esporte; que vai continuar o projeto do filho na comunidade.