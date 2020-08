Casa onde morou Zezé Macedo em Silva Jardim é um espaço cheio de histórias, cultura e nostalgia

Silva Jardim- Na rua Padre Ávila nº 481 Centro Silva Jardim, você vai se deparar com uma construção provavelmente do do século 19, uma casa que nos leva as cenas de filmes ou novelas de época. A casa é de propriedade do senhor Salvador Sorrentino, que mora no mesmo endereço.

A propriedade comprada há mais de 50 anos tem 12.000m² (doze mil metros quadrados), um sítio no centro da cidade, muito bem conservado por ele e sua filha Rosângela Salvadora. A menina dos olhos da propriedade é a casa, que também morou a ilustre atriz Zezé Macedo que teve participação em várias peças de teatro e filmes .

Zezé Macedo, nascida no município de Capivari em 1906, hoje Silva Jardim (RJ), filha de dona Minervina, morou nesta casa com sua mãe e seu padrasto Columbano Santos, que foi tabelião e prefeito de Silva Jardim e admirador da classe artística. Sendo ela recordista nacional de participação de filmes, é considerada uma das maiores representantes da cultura silvajardinense.

O proprietário Salvador Sorrentino, veio para Silva Jardim trabalhar na fazenda de João Batista da Costa ( vice-governador do Rio de Janeiro) em mato Alto, chamava-se Fazenda Goiabal. Salvador Sorrentino, comprou a casa do Comandante José de Oliveira Pereira Filho, que havia comprado de Columbano Santos. A casa foi comprada vazia sem nenhum móvel e toda mobiliada pela família de Salvador Sorrentino.

Segundo a pesquisadora Mary Ferreira Lopes Simone, graduada em História, e Mestrado em História Social do Brasil pela (PUC), e seu cunhado Sérgio Antonio de Simone, graduado em arquitetura e Urbanismo (FAU SP) e Mestrando pela (USP SP), a casa..." tem estilo eclético de finais do século XIX quando tinha fachada neoclássica (frisos e platibanda). O ritmo das aberturas (portas e relação entre "cheios" e "vazios" é desse período e permaneceu até os dias de hoje, evidencia-se.

Provavelmente, em 1919, recebeu uma reforma "cosmetizante" e "modernizante" em que foram introduzidos elementos decorativos de inspiração art nouveau - estilo considerado "moderno" à época (na academia é considerado estilo precursor da chamada arquitetura moderna. O art nouveau era uma prática que se contrapunha aos cânones classicizantes até então praticados na arquitetura de um modo geral, entre meados do século XIX até o início do XX. Contudo, neste caso, o construtor que realizou a reforma não eliminou o arcabouço do neoclássico, apenas acrescentou elementos nouveau como forma de "dar ares" atualizados (para 1919) à austera fachada inspirada nas linhas clássicas (greco-romanas).

O resultado que se pode observar pela foto, é uma estética híbrida de elementos estéticos estruturantes do classicismo com acréscimos de decoração nouveau, mais rebuscada, ondulante e referenciada na natureza... folhagem de plantas, elementos em curva e o rosto humano.

Creio que essa possa ser uma resposta... para ser validada, necessitaria investigar mais... desenhos de projetos e fotografias (se existirem), prospecções arquitônicas ( para revelar o que foi acrescentado verificando a diferença de materiais empregados na construção original e os que foram empregados posteriormente)."(sic)

A filha do proprietário, Rosângela Salvadora, diz que tem dificuldades em manter a casa em alguns aspectos, um deles é que a casa por ser antiga, sua estrutura é a base de madeiras, assoalho, e paredes de barro com óleo de baleia, quando passam caminhões ou carros pesados na rua, a estrutura treme, e as vezes causando rachaduras, umas das maneiras de evitar isso e preservar a história, seria evitar o tráfego de carros pesados naquele local. Outra coisa são os forros de peroba, madeira nobre, algumas partes preservados outras já foram trocados.

A casa encontra-se com mobílias antigas e ares de cenas de filmes, uma visita é como viajar no tempo.