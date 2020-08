Corpo de senhor de 71 anos é encontrado em Goiabal

Silva Jardim- Na tarde de hoje 18/08, foi encontrado o corpo do senhor Moysés Texeira Cercelier, 71 anos, desaparecido desde do dia 17/08 quando saiu por volta das 05hs da manhã. Amigos e familiares saíram para procurar o senhor de 71 anos muito querido naquela região. A família procurou a 120ª DP para reclamar o desaparecimento, e orientados pelo Policial Civil Alves de plantão, começaram a procurar em regiões onde o desaparecido gostava de ir.

Foi quando o enteado, na procura próximo de um sítio, onde o senhor Moysés havia morado, foi avisado por homens que trabalhavam fazendo cerca, que tinham visto o senhor Moysés. O patrão Édmo Vasconcelos, liberou os funcionários para procura, quando entraram na mata, e encontraram uma trilha, e encontraram o corpo do senhor Moysés no chão com alguns pertences em sua volta. Também acharam sua bicicleta acorrentada em uma árvore e coberta de galhos.

Foi acionada a Polícia Militar, que prontamente compareceu ao local o Sub Tenente Nunes e o Cabo Audir, preservando o local, e a espera da perícia, e logo depois o rabecão. O corpo foi levado para o IML de São Gonçalo para apurar a causa morte.