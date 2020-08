Moradora de Silva Jardim é presa em Rio Bonito

Silva Jardim- A moradora de Silva Jardim, Telma Mendes de Souza, 39 anos, mais conhecida como "Miminha", foi presa no início da noite de 20/08 em Rio Bonito (RJ). Denúncias anônimas foram encaminhadas para Polícia Militar sobre a possibilidade de uma mulher, que estaria trazendo drogas do Complexo da Maré para Silva Jardim (RJ).

A Policia Militar com os Cabo Souza e Cabo Araújo começaram as abordagens em Vans, que estavam em sentido Rio de Janeiro para Rio Bonito, quando perceberam as características da denunciada em uma das vans, fizeram a abordagem da mulher, que confirmou e retirou de suas roupas as drogas, resultando na apreensão do material: um pedaço de maconha com aproximadamente de 60 gramas, e uma sacola com aproximadamente 36 gramas de pasta base de cocaína.

A acusada informou para autoridade policial que o material teria origem da Vila do João no Complexo da Maré e seria entregue a uma pessoa em Silva Jardim.

O caso foi registrado na 119ª DP de Rio Bonito, onde a acusada foi autuada e presa.