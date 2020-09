1ª Etapa do Rally Carioca 2020 no município de Silva Jardim(RJ)

Silva Jardim- Aconteceu no último sábado 12/09, a 1ª Etapa do Rally Carioca 2020 no município de Silva Jardim, o evento foi realizado pela FAERJ (Federação Automobilística do Estado do Rio de Janeiro) em conjunto com a equipe Trovão Offroad e contaram com o apoio da Prefeitura Municipal de Silva Jardim.



O evento contou com a presença de 35 duplas de competidores de vários Estados e competiram em 4 categorias diferentes, Categoria Graduado, Categoria Turismo, Turismo Light e Novato. O evento contou com o apoio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e a Secretaria de Segurança Pública.



A abertura do Campeonato Estadual de Rally de Regularidade, foi o primeiro evento automobilístico a acontecer no Estado durante o período de pandemia, seguindo todos protocolos de saúde para a prevenção da COVID19 e seguindo as orientações de distanciamento da OMS.