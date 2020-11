Silva Jardim tem quatro candidatos ao cargo de prefeito Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 19:04 | Atualizado 03/11/2020 19:19

SILVA JARDIM – Dois dos quatro candidatos a prefeito no município de Silva Jardim, no interior do Rio, realizaram atividades em bairros da cidade nesta terça-feira (3). Confira em ordem alfabética como foi o dia de campanha de cada candidato que disputa uma cadeira no Executivo no próximo dia 15 de novembro.



André Lacerda (Podemos)



O candidato do Podemos, André Lacerda, esteve no bairro Boqueirão para uma caminhada logo após o horário do almoço.



Fifico (PSD)



O candidato do Partido Social Democrático (PSD), Fifico, não realizou nenhuma atividade nesta terça-feira.



Glaubinho (Cidadania)



O DIA não conseguiu contato com o candidato do Cidadania, Glaubinho.



Jaime Figueiredo (PROS)



O candidato do Partido Republicano da Ordem Social, Jaime Figueiredo, visitou o bairro Biquinha e promoveu um “bandeiraço” na localidade agora à tarde.