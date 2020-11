Os candidatos André Lacerda (esquerda) e Jaime Figueiredo (direita) durante caminhada Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 18:29 | Atualizado 04/11/2020 18:36

SILVA JARDIM – Faltando apenas 11 dias para as eleições municipais, os candidatos ao cargo de prefeito em Silva Jardim, no interior do Rio, permanecem realizando atividades de campanha no município. Nesta quarta-feira (4), o ex-jogador e atual senador Romário Faria (Podemos) esteve presente em caminhada no Centro da cidade. Confira em ordem alfabética como foi o dia dos candidatos.



André Lacerda (Podemos)



O candidato do Podemos, André Lacerda, esteve no Centro da cidade numa caminhada ao lado de eleitores e do senador Romário Faria por volta de 12h.



Fifico (PSD)



O candidato do Partido Social Democrático (PSD), Fifico, não divulgou sua agenda de campanha.



Glaubinho (Cidadania)



O DIA não conseguiu contato com o candidato do Cidadania, Glaubinho.



Jaime Figueiredo (PROS)



O candidato do Partido Republicano da Ordem Social, Jaime Figueiredo, visitou o bairro Coqueiro e participou de uma caminhada ao lado de moradores da localidade às 16h.