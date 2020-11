Candidatos têm percorrido todos os bairros do município Foto: Nelson Schumaker dos Santos

Por O Dia

SILVA JARDIM – Faltando exatos 10 dias para as eleições municipais, os candidatos à Prefeitura na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, seguem realizando suas atividades de campanha. Nesta quinta-feira (5), André Lacerda, Fifico e Jaime Figueiredo estiveram trabalhando para cumprirem a agenda da campanha eleitoral. Confira em ordem alfabética como foi o dia dos candidatos.



André Lacerda (Podemos)



O candidato do Podemos, André Lacerda, esteve na localidade do Mato Alto para uma caminhada ao lado de eleitores por volta de 13h30.



Fifico (PSD)



O candidato do Partido Social Democrático, Fifico, realizou uma caravana logo pela manhã, às 9h, no bairro Lucilândia.



Glaubinho (Cidadania)



O candidato do Cidadania, Glaubinho, não divulgou sua agenda de campanha.



Jaime Figueiredo (PROS)



O candidato do Partido Republicano da Ordem Social, Jaime Figueiredo, optou por não ir às ruas nesta quinta, e vai realizar um comício virtual daqui a pouco às 20h.