Três suspeitos foram levados para a delegacia do município Foto: Divulgação Polícia Militar

Por O Dia

SILVA JARDIM - Um jovem de 18 anos foi preso nesta sexta-feira (6), com uma grande quantidade de drogas, no bairro Caju, em Silva Jardim, no interior do Rio. De acordo com a PM, com ele, foram apreendidas 96 cápsulas de cocaína, 10 tabletes de maconha, dois rádios comunicadores, uma touca ninja e dinheiro em espécie. Na delegacia o jovem confessou ser dono do material apreendido e permaneceu preso. Outros dois suspeitos foram levados, mas após prestarem depoimento, foram liberados pela polícia.



Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia de que um carro que presta serviço por aplicativo estaria com suspeitos de fazerem parte do tráfico de drogas no município. Ao chegar no local, os policiais encontraram os três homens com todo material apreendido dentro do veículo. Os suspeitos foram levados para a 120° Delegacia Policial de Silva Jardim, e logo após foram transferidos para a 118° DP de Araruama, cidade vizinha.