Por Rômullo Espíndola

Publicado 14/11/2020 15:15

SILVA JARDIM – As eleições municipais se aproximam, e na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, os 19.503 eleitores aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vivem a expectativa de conhecer o prefeito que será eleito nesse domingo (15). O escolhido terá bastante trabalho para levantar a economia do município, que vem sofrendo queda no setor do comércio durante a pandemia. A cidade que é conhecida por suas áreas florestais e, principalmente por sua força econômica na área rural, possui quatro candidatos à Prefeitura. Conheça, em ordem alfabética, cada um deles:



André Lacerda (Podemos): formado em administração de empresas pela universidade Salgado de Oliveira e pós-graduado nas áreas de gestão financeira e gestão em tecnologia da informação e em gestão de projetos. Filho do ex-prefeito Antônio Carlos Lacerda e da ex-vereadora Marinete Ferreira Lacerda. Natural de Silva Jardim, tem 47 anos, é casado e tem um filho.



Fifico (PSD): Norcivan Correa Valviesse, conhecido popularmente como Fifico, é policial militar reformado e foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2016, tendo sido o 4º vereador mais votado, com 597 votos. Ele é natural de Silva Jardim, tem 55 anos, é casado e tem uma filha.



Glaubinho (Cidadania): Glaubert Henrique, mais conhecido como Glaubinho, é comerciante do ramo de automóveis e comércio varejista, em Armação dos Búzios e Cabo Frio, na Região dos Lagos, e nunca ocupou cargo público. Ele é natural de Silva Jardim, tem 38 anos, é casado e tem um filho.

Jaime Figueiredo (PROS): foi candidato a vereador nas eleições municipais de 2016, tendo sido eleito para o cargo com 383 votos. Desde a cassação dos mandatos da então prefeita e do presidente da Câmara Municipal, no ano passado, Jaime está no cargo de prefeito interinamente. Natural de Araruama, na Região dos Lagos, tem 45 anos, é casado e tem três filhos.