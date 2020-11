Primeiras urnas eletrônicas chegando para contagem dos votos Foto: Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 18:37 | Atualizado 15/11/2020 18:38

SILVA JARDIM – As primeiras urnas eletrônicas começaram a chegar à sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. Agentes do TRE e voluntários que trabalham nas eleições trouxeram as urnas, logo após o encerramento do pleito, às 17h, em ônibus escolares para ser iniciada a contagem dos votos.



A contagem dos votos pode ser acompanhada em tempo real por meio do aplicativo “Resultados” do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos aparelhos Andoid e IOS podendo serem utilizados gratuitamente. Os nomes dos prefeitos e vereadores eleitos serão anunciados nas próximas horas após a apuração.