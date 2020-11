Jaime comemora ao lado de eleitores no Centro da cidade, mesmo sem saber se irá assumir Foto: Luiz Thiago de Jesus

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 00:10

SILVA JARDIM - Após 100% das urnas apuradas, às 22h12 deste domingo (15), o candidato Jaime Figueiredo, do PROS, obteve a maioria dos votos, nas eleições municipais em Silva Jardim, no interior do Rio. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato obteve 7.981 votos, seguido por Fifico, do PSD, com 3.188 votos válidos. Em terceiro, André Lacerda, do Podemos, conseguiu 2.798 votos válidos, e, por último Glaubinho, do Cidadania, alcançou 230 votos válidos.



Apesar de Jaime obter a maioria dos votos nas urnas, o candidato ainda não pode ser considerado eleito, já que a chapa havia sido indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), por estar com o CNPJ inválido durante a convenção partidária realizada no último mês de setembro. A decisão cabe recurso e o candidato tenta reverter a situação junto ao TSE, em Brasília.



Caso assuma, Jaime diz que a cidade vai passar por uma reconstrução “Estou muito feliz com essa vitória. Quero agradecer ao povo silvajardinese por ter acreditado no meu trabalho. Juntos vamos reconstruir silva jardim”, comemorou. Sobre seu indeferimento, Jaime se mostrou confiante “Ainda haverá um novo julgamento após o resultado das urnas e com certeza a vontade do povo prevalecerá”, concluiu.



RESULTADO FINAL – 100% DAS URNAS APURADAS



(última atualização às 22h12 de 15/11/2020)



Jaime Figueiredo (PROS) - 7.981 votos – 56,22% – (anulado sob judice);

Fifico (PSD) - 3.188 votos – 22,46%;

André Lacerda (Podemos) - 2.798 votos – 19,71%;

Glaubinho (Cidadania) - 230 votos – 1,62%.