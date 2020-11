Delegado já está atuando à frente da 120ª DP de Silva Jardim Foto: Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 10:56

SILVA JARDIM – A 120ª Delegacia Policial (DP) de Silva Jardim, no interior do Rio, agora está sob o comando do delegado Milton Siqueira. Ele deixou recentemente a 126ª DP, em Cabo Frio, na Região dos Lagos para assumir a vaga de titular na unidade, substituindo a, então delegada no município, Camila Pegorim.



Para o delegado Milton, que já atuou como titular em diversas unidades pelo o estado do Rio, o mais importante agora é trabalhar firme para obter os resultados. “O nosso objetivo é trabalhar. Trabalhar para atender as necessidades da população”, afirmou o delegado que já está atuando na delegacia da cidade.