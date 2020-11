Escola Municipal Agenor Pires da Cunha localizada no bairro Caxito Foto: Divulgação / Prefeitura Silva Jardim

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 09:41

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, vem realizando desde a última semana um trabalho de reforma em algumas escolas da rede municipal. As obras tiveram início em colégios localizados nos bairros Cesário Alvim e Caxito. A Prefeitura divulgou o início das obras em seu perfil nas redes sociais alguns dias após os resultados das eleições.



No bairro Cesário Alvim, o Centro Educacional Profª Sônia Braga Pereira Brandta estava interditado, sendo necessário deslocamento dos alunos para a Unigranrio, ao lado da BR-101. Já na Escola Municipal Agenor Pires da Cunha, no Caxito, estão sendo realizadas algumas melhorias nas instalações, de acordo com a Prefeitura. Devido à pandemia, as escolas estão sem aulas presenciais e não há previsão de retorno.