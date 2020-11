Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 10:21

SILVA JARDIM - Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na noite dessa sexta-feira (27), no bairro Caju, em Silva Jardim, no interior do Rio. De acordo com testemunhas, a vítima, identificada como Guilherme da Conceição de Moura, estava próxima a um bar, quando foi atingida pelos disparos. O crime aconteceu na Rua Augusto Amorim, por volta das 23h. O rapaz chegou a ser socorrido e levado para a UPA do município, mas acabou não resistindo aos ferimentos.



A polícia afirmou que ainda não possui informações sobre as características do veículo utilizado pelos criminosos para a fuga. O caso foi registrado na 120ª Delegacia Policial, que abriu um inquérito para apurar o homicídio. Os policiais estão em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o atirador. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.