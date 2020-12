Vítimas envolvidas no acidente seguem recebendo atendimento médico no local Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 12:41

SILVA JARDIM – Um engavetamento envolvendo pelo menos 10 veículos na BR-101, em Silva Jardim, no interior do Rio, deixou diversas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (17). O acidente aconteceu por volta das 10h, na altura do Km 227, sentido Niterói. Segundo a concessionária que administra a rodovia, uma das vítimas foi levada em estado grave pelo Corpo de Bombeiros.



As outras vítimas envolvidas no acidente permanecem recebendo atendimento médico no local. O acidente bloqueou toda a pista no sentido sul, levando a aproximadamente 4 km de congestionamento na rodovia, de acordo com a concessionária. Agora há pouco por volta das 11h20 umas das faixas foi liberada para o tráfego de veículos. As causas que levaram ao engavetamento ainda não foram esclarecidas.



Em atualização...