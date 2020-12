Praça Arão Lopes da Cunha enfrentava abandono nos últimos anos Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 19:29

SILVA JARDIM – A Praça Arão Lopes da Cunha localizada no bairro Cidade Nova, em Silva Jardim, no interior do Rio, está passando por reformas, conforme anunciou a Prefeitura do município em suas redes sociais. De acordo com o órgão municipal, a obra será financiada com recursos próprios e vai custar aos cofres públicos mais de R$ 172 mil. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no mês de abril do próximo ano.