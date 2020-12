Seis veículos foram recuperados, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal Foto: Divulgação / PRF

SILVA JARDIM - Seis pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que receptava veículos furtados foram presas na manhã desta terça-feira (22), em uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com a Polícia Civil, na BR-101. As prisões aconteceram em Silva Jardim e Casimiro de Abreu, no interior do Rio.



De acordo com a PRF, durante a ação, seis veículos furtados foram recuperados. Os trabalhos tiveram apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA).