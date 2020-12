Todas as vítimas estavam no carro de passeio Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 17:33

SILVA JARDIM – Quatro pessoas morreram após um carro bater de frente com um ônibus, na noite dessa quarta-feira (23), na BR-101, em Silva Jardim, no interior do Rio. Segundo a concessionária responsável pela rodovia, todas as vítimas estavam no carro de passeio e morreram ainda no local do acidente. Já as 27 pessoas que estavam no ônibus saíram ilesas.



A colisão aconteceu por volta das 22h15, no Km 215 da rodovia, próximo ao acesso para o distrito de Aldeia Velha, sentido Macaé. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados, mas de acordo com pessoas que passaram pela rodovia, os mortos são dois adultos, uma criança e uma adolescente.



A batida aconteceu após o motorista do carro de passeio, invadir a pista contrária, em um trecho duplicado, e colidir de frente com o ônibus, que saiu do Rio com destino a Macaé. A suspeita é de que o condutor do carro tenha se confundido com o trânsito após deixar um trecho em pista simples. Segundo a concessionária, não houve restrições no trânsito em nenhum dos dois sentidos.