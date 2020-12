O aniversariante Nykollas ao lado do pai Tiago e da mãe Tatiane Foto: Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 19:50

SILVA JARDIM – Um menino de apenas cinco anos morador da cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, realizou o sonho de comemorar sua festa de aniversário com o tema da Polícia Militar. Nykollas mora com a família no bairro Boqueirão e festejou seu aniversário no último dia 10 de dezembro, em um sítio com a presença de alguns familiares e de dois agentes do 35º batalhão.



O pai de Nykollas, Tiago Marinho, de 30 anos, conta que um dos sonhos do menino, filho único, é se tornar policial militar no futuro. “O sonho dele sempre foi ser policial militar. Onde ele vê uma viatura passando vira atração pra ele. Ele sempre sonhou em usar a farda, ele gosta de bater continência”, contou Tiago que é formado em segurança pública.



Além do tema escolhido por Nykollas, a festa contou com a presença de dois agentes, que aproveitaram para tirar fotos com a criança. “Ele ficou radiante com as viaturas, com os PMs que chegaram lá [no aniversário] batendo continência pra ele, tirando foto com ele”, afirmou Tiago, que fez questão de agradecer ao sargento Fonseca que disponibilizou os PMs a participarem da festa.