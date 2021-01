Alagamento impediu a entrada e saída de pessoas do distrito Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 00:33

SILVA JARDIM – Uma estrada que dá acesso ao distrito de Aldeia Velha, na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, ficou totalmente submersa devido à enchente causada pela forte chuva que ocorreu na localidade durante boa parte do último domingo (3). De acordo com testemunhas, alguns veículos apresentaram problemas e ficaram enguiçados às margens da via.



“Como Aldeia Velha tem três rios, é onde juntam os três rios e faz isso aí. A chuva parou, porém os rios continuam descendo muita água. Ninguém entra e ninguém sai [dirigindo], tá todo mundo ilhado aqui dentro”, contou uma testemunha que estava no local.



O DIA entrou em contato com a Defesa Civil do município e aguarda mais informações sobre um panorama atualizado das ocorrências.