Publicado 05/01/2021 00:58

SILVA JARDIM - O ex-prefeito interino de Silva Jardim, no interior do Rio, Jaime Figueiredo (PROS), fez uma publicação em suas redes sociais, na manhã dessa segunda-feira (4), relatando que esteve na sede da Prefeitura do município, neste primeiro dia útil do ano, para dar boas-vindas ao novo prefeito interino da cidade. Jaime recebeu mais votos nas eleições municipais, mas foi impedido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) de assumir o cargo.



Na publicação, divulgada com uma selfie em frente ao prédio da Prefeitura, Jaime desejou uma boa gestão para Fabrício de Napinho, até a definição do julgamento que pode levá-lo de volta para o cargo de prefeito da cidade. “Uma despedida com a cabeça erguida e com muito orgulho de saber que entreguei a administração em ordem, fico em paz. [...] O meu sentimento hoje é gratidão”, diz um trecho da publicação.



De acordo com o TRE-RJ, o partido de Jaime estava com o CNPJ inválido durante a convenção partidária. O político recorreu da decisão e aguarda um novo julgamento em segunda instância, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.



Caso a decisão final do TSE mantenha o PROS com a candidatura indeferida, Fabrício de Napinho permanece como prefeito até que seja convocada uma nova eleição suplementar, como a que aconteceu em março do ano passado.