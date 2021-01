O lixo foi recolhido por voluntários e retirado da natureza Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 05/01/2021 23:02

SILVA JARDIM – Uma grande quantidade de lixo foi encontrada às margens de um rio na manhã dessa segunda-feira (4) por um morador do distrito de Pirineus, na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. Em vídeo pulicado nas redes sociais, o proprietário de uma fazenda na localidade relatou que o problema acontece com certa frequência. No vídeo é possível ver desde copos descartáveis a garrafas pet e até latas de cerveja.



O local é visitado por turistas de toda região que tomam banho nos rios de água limpa que pertencem ao local. A indignação do fazendeiro, no entanto, foi apenas com os visitantes ‘mal-educados’. “Gostaria de deixar o meu repúdio e a minha indignação em relação a esse tipo de gente que vem para Pirineus e quando vão embora deixam o lugar nesse estado, imundo e cheio de lixo espalhado pelo chão”, relatou o homem na publicação.



Em tom mais ríspido, o fazendeiro ameaçou bloquear o acesso à área. “Caso nada seja feito, eu como proprietário da fazenda e morador da localidade vou cercar e entupir esse lugar de pedregulhos, acabando assim com essa palhaçada. As pessoas que curtem o local com consciência ecológica e sem deixar lixo no local vão infelizmente pagar pelas atitudes desses lixos humanos”, finalizou indignado.



O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Silva Jardim, para saber quais medidas o município tem adotado para fiscalizar esse tipo de ação dos visitantes, mas ainda não obteve uma resposta.