Thaiane mora no bairro há sete anos e sofre com o abandono por parte do poder público

06/01/2021

SILVA JARDIM – Os moradores do bairro Cidade Nova, na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, reclamam de um longo trecho sem asfalto e da grande quantidade de lama acumulada na Rua da Floresta. De acordo com testemunhas, quando chove a área fica intransitável, impossibilitando até que alguns moradores saiam de casa. É o que acontece com a moradora Thaiane Verli Da Palma, de 20 anos, que vive no local desde 2013.



Thaiane tem paralisia cerebral e utiliza cadeira de rodas para se locomover. Devido ao mau estado da rua, que fica próxima a sua residência, ela já está há algum tempo sem sair de casa. “A menina não foi pro ano novo, agora, por causa dessa lama toda. A gente fez até uma calçada aqui pra ela com nossos recursos, com ajuda dos amigos, mas mesmo com a calçada, ela não consegue passar por causa dessa lama”, contou o pai da jovem.



Indignado com o abandono por parte do poder público, o pai de Thaiane foi até à Prefeitura do município para apresentar o problema. “O governo de Silva Jardim asfaltou a rua de baixo e esqueceram o morro, o que acontece toda vez que chove é que fica uma lama danada, dessa vez desceu muita lama. Eu já entrei em contato com o novo prefeito, já falei com os vereadores, mas eles não respondem”, argumentou.



Procurada pelo O Dia, a Prefeitura de Silva Jardim não se pronunciou até a divulgação desta reportagem.