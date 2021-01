Entre os escolhidos está Rosana Santos, esposa de Fabrício de Napinho Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 19:07

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do rio, anunciou nessa quinta-feira (7) o novo secretariado que irá compor a equipe de governo do então prefeito interino do município, Fabrício Azevedo, o Fabrício de Napinho. Entre os nomes, alguns chamam a atenção por serem parentes do próprio prefeito e de atuais vereadores da cidade.



Entre os escolhidos para fazer parte da nova equipe estão alguns nomes como: Rosana Santos, esposa de Fabrício de Napinho; Yago Campos, filho do atual vereador Cláudio Campos de Moura, conhecido como Claudinho de Ivo; e Larissa Soares, filha do atual vereador Marcelo Araújo de Souza, conhecido como Marcelinho Pedreiro.



De acordo com o texto publicado pelo perfil oficial da Prefeitura nas redes sociais, Fabrício pretende dar oportunidades aos jovens. “Os auxiliares foram escolhidos de acordo com a proposta de dar oportunidades a profissionais jovens e que nunca foram secretários, já que o seu governo tem um compromisso com o novo e o povo”, diz a publicação.





Confira a lista completa de novos secretários de Silva Jardim:



Secretaria de Educação – Zilmara Brandão;

Secretaria de Agricultura – Binho da Agricultura;

Gabinete – Rosana Santos;

Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio – Yago Campos;

Secretaria de Promoção Social – Larissa Soares;

Secretaria de Saúde e Assistência Social – Érica Guimarães;

Secretaria de Administração – Jaylan de Sena;

Secretaria de Fazenda – Orlando Xavier;

Secretaria de Meio Ambiente – Rafael Badia;

Secretaria de Planejamento – Renata Machado Ribeiro;

Secretaria de Obras – Tiago Rangel;

Secretaria de Serviços Públicos e Manutenção - José Luiz Machado;

Controladoria – Melina Heringer;

Procuradoria Geral – Júlia de Souza Rodrigues;



Os nomes dos secretários de Defesa Civil e Segurança Pública não foram divulgados pela Prefeitura. Já em relação às pastas que possuem apenas o status de subsecretaria, como é o caso da Comunicação e da Secretaria de Transportes, foram escolhidos Alexandre Nóbrega e Fernando Gimenes Alexandre, primo do deputado estadual Anderson Alexandre.