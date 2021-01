Rua localizada no bairro Boqueirão desapareceu debaixo da água Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 15:38

SILVA JARDIM – A chuva forte que caiu na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, durante praticamente todo esse sábado (9) causou alguns estragos pelo município. Diversas ruas e estradas ficaram totalmente submersas pela água após o temporal. Em algumas vias houve deslizamentos de terra, e árvores despencaram sobre a pista impedindo o tráfego de veículos.



A Prefeitura do município publicou um comunicado informando que a cidade estava em “Estado de Atenção” por volta das 14h, desse sábado. De acordo com o texto, caso ocorra alguma emergência, deve-se entrar em contato através dos números 199 ou 2668-1920. A cidade vem sofrendo com as fortes chuvas nas últimas semanas.



O Dia tenta contato com a Defesa Civil do município para saber se há desabrigados ou desalojados na cidade.