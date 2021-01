O Município afirma que irá seguir todos os protocolos de saúde para aqueles que optarem pela inscrição presencial Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 18:34 | Atualizado 11/01/2021 18:46

SILVA JARDIM – A partir desta segunda-feira (11) está aberto o período de matrícula das escolas públicas municipais da cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. De acordo com a publicação da Prefeitura do município nas redes sociais, as inscrições poderão ser feitas de forma on-line ou presencial, na escola mais próxima da residência do aluno.



O Município lembra, ainda, que o período de matrícula para alunos que ingressarão em unidades escolares da zona urbana vai de 11/01/2021 a 22/01/2021, enquanto para alunos que ingressarão em unidades escolares da zona rural vai de 25/01/2021 a 29/01/2021. O órgão promete seguir todos os protocolos, desde uso de máscara, ao uso de álcool em gel e respeitar o distanciamento.