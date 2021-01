Moradores precisam pagar valor do carnê em cota única para conseguir o desconto Foto: Fabiano Martinez

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 00:02

SILVA JARDIM – Em meio à pandemia que o mundo ainda atravessa, a Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, anunciou na tarde dessa quinta-feira (14), que irá disponibilizar 10% de desconto no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos moradores da cidade. Os contribuintes precisam quitar o imposto em cota única até 31 de março para obter redução.



De acordo com a publicação feita pela Prefeitura nas redes sociais, os imóveis não podem possuir débitos de exercícios anteriores, caso contrário, o desconto não será aplicado. A emissão da guia do IPTU 2021 pode ser feita no site da Prefeitura ou presencialmente, na sede da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Rua Padre Ávila, nº 265, no Centro da cidade.