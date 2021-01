Vacinas foram entregues ao prefeito interino da cidade, Fabrício de Napinho Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 19:02 | Atualizado 19/01/2021 19:10

SILVA JARDIM – O primeiro lote de vacinas contra a Covid-19, que serão usadas na população de Silva Jardim, no interior do Rio, foram entregues pela Secretaria Estadual de Saúde na manhã desta terça-feira (19) no município. As primeiras 240 doses da CoronaVac foram levadas para a Policlínica Municipal e a expectativa é iniciar a vacinação nessa quarta-feira (20). O imunizante será aplicado conforme o Plano Nacional de Imunização do governo federal, segundo a Prefeitura.



O prefeito interino da cidade, Fabrício Azevedo, o Fabrício de Napinho, foi quem recebeu a remessa enviada pelo governo estadual. Além das vacinas, a cidade já havia recebido 7.200 seringas nessa segunda-feira (18), de acordo com o Município. Inicialmente, serão imunizados profissionais de saúde na linha de frente da pandemia e idosos em instituições de longa permanência. A Prefeitura ainda irá definir o horário e quem será a primeira pessoa imunizada nessa quarta-feira.