Deputada garantiu valor como emenda na Lei Orçamentária Anual Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 23:52

SILVA JARDIM - O Conselho Tutelar de Silva Jardim, no interior do Rio, deve receber R$100 mil este ano, provenientes de uma iniciativa da deputada estadual Mônica Francisco (PSOL). A parlamentar conseguiu garantir o valor como emenda na Lei Orçamentária Anual. Cabe, agora, ao governador em exercício no estado, Cláudio Castro, executar a destinação da emenda já aprovada na Alerj.



“Como a garantia de direitos e a proteção às crianças, adolescentes e às trabalhadoras e trabalhadores é parte integrante do nosso mandato e da nossa trajetória, repensamos nossas emendas para incluir o Conselho Tutelar do município. Apesar de não ser uma grande quantia, esperamos contribuir para melhorar sua estrutura”, explicou Mônica Francisco. A iniciativa partiu após uma mensagem por e-mail de um conselheiro, informando sobre as dificuldades em atender às demandas.



De acordo com o mandato da deputada, apesar de a população do município ser pouco mais de 21 mil habitantes, os casos de violência, inclusive sexual, envolvendo crianças e adolescentes, cresceram 40% em 2020, segundo as informações de agentes do próprio Conselho Tutelar. A maioria dos casos acontecem na região rural e, por exemplo, o veículo disponível no órgão não apresenta condições para acessar as áreas rurais, colocando profissionais e usuários em risco.



Membro do diretório do PSOL de Silva Jardim, Professor Rufino destaca que os parlamentares do Partido no Rio de Janeiro sempre têm trabalhado com a participação da coletividade e atuando para que as ações de seus mandatos não fiquem centradas na capital. “A deputada Mônica Francisco é uma das grandes parceiras que tem buscado conhecer a realidade de nosso município, bem como outros aqui do interior do Estado do Rio. A eles somamos força para termos uma cidade mais justa e igual para todas e todos”, afirmou.