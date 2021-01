Henrique perdeu o controle da direção enquanto passava sobre uma ponte Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 19:56

SILVA JARDIM – O vereador e atual presidente interino da Câmara de Vereadores de Silva Jardim, Henrique Gouveia, sofreu um acidente automobilístico na noite desse domingo (24), quando viajava a caminho de Nova Friburgo, na Região Serrana. Henrique perdeu o controle da direção do veículo e caiu numa ribanceira, enquanto passava sobre uma ponte, na RJ-142, rodovia que liga o município de Casimiro de Abreu ao distrito de Lumiar.



O acidente aconteceu por volta das 20h, em um trecho com alto índice de acidentes, onde há uma ponte que suporta a passagem de um veículo por vez. O vereador estava sozinho no carro e sofreu apenas escoriações. Ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal de Casimiro de Abreu, onde foi atendido e liberado.